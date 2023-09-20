Пресс-служба «Аль-Вахда» поприветствовала Зелимхана Бакаева

Пресс-служба футбольного клуба «Аль-Вахда» из ОАЭ поприветствовала полузащитника Зелимхана Бакаева. 27-летний россиянин присоединился к ближневосточной команде на правах аренды из «Зенита».

«Футбольный клуб «Аль-Вахда» счастлив объявить о завершении процедуры заключения соглашения с российским футболистом Зелимханом Бакаевым, перешедшим к нам из «Зенита» на правах аренды до конца сезона-2023/2024. Правление клуба приветствует Бакаева в доме чемпионов и желает ему успехов в реализации всех амбиций», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в соцсетях.

В минувшем сезоне в составе «Зенита» Зелимхан Бакаев провёл 26 матчей во всех турнирах и стал автором трёх забитых мячей и двух результативных передач. Он помог сине-бело-голубым стать чемпионами России, а также дважды завоевать Суперкубок страны.