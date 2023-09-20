ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Пресс-служба «Аль-Вахда» поприветствовала Зелимхана Бакаева

Россиянин принял новый вызов и согласился провести сезон-2023/2024 в ОАЭ.
20 сентября 2023 09:58
автор: Виталий Стопин

Пресс-служба футбольного клуба «Аль-Вахда» из ОАЭ поприветствовала полузащитника Зелимхана Бакаева. 27-летний россиянин присоединился к ближневосточной команде на правах аренды из «Зенита».

«Футбольный клуб «Аль-Вахда» счастлив объявить о завершении процедуры заключения соглашения с российским футболистом Зелимханом Бакаевым, перешедшим к нам из «Зенита» на правах аренды до конца сезона-2023/2024. Правление клуба приветствует Бакаева в доме чемпионов и желает ему успехов в реализации всех амбиций», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в соцсетях.

В минувшем сезоне в составе «Зенита» Зелимхан Бакаев провёл 26 матчей во всех турнирах и стал автором трёх забитых мячей и двух результативных передач. Он помог сине-бело-голубым стать чемпионами России, а также дважды завоевать Суперкубок страны.

источник: «Советский спорт»
Массимо Каррера: когда я работал в «Спартаке», у «Зенита» тоже были огромные возможности
Экс-наставник красно-белых – о доминации сине-бело-голубых в РПЛ.
20.09.2023 11:07
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Бавария» – «Манчестер Юнайтед»: во сколько игра Лиги чемпионов, где смотреть матч
Встреча начнется в 22:00 (мск).
20.09.2023 10:39
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Он постоянно выигрывает, зачем его увольнять?». Клопп — о Гвардиоле
Наставник «Ливерпуля» высказался о своем главном конкуренте в АПЛ.
20.09.2023 10:27
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Это геноцид». Генрих Мхитарян – о действиях Азербайджана в Нагорном Карабахе
«Это геноцид». Генрих Мхитарян – о действиях Азербайджана в Нагорном Карабахе
Армянский футболист никогда не боялся высказываться на политические темы.
20.09.2023 10:16
Футбол
автор: Виталий Стопин
Каррера назвал двух российских тренеров, которые смогли бы добиться успеха в Серии А
В 2017 году он привёл «Спартак» к победе в РПЛ.
20.09.2023 10:08
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Главный тренер «ПСЖ» Энрике назвал Мбаппе лучшим футболистом в мире
Килиан остался в Париже и отрабатывает возложенные на него надежды.
20.09.2023 09:45
Футбол
автор: Виталий Стопин
Зелимхан Бакаев будет выступать за «Аль-Вахду» под 30-м номером
Полузащитник «Зенита» присоединился к клубу из ОАЭ на правах аренды.
20.09.2023 09:40
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.