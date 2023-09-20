Каррера назвал двух российских тренеров, которые смогли бы добиться успеха в Серии А

Итальянский специалист Массимо Каррера, ранее возглавлявший московский «Спартак», поделился мнением о лучших российских наставников, которые могли бы успешно работать в Серии А.

По его мнению, в чемпионате Италии могла бы добиться успеха Олег Романцев, Юрий Сёмин, Станислав Черчесов, Валерий Карпин и Сергей Семак.

«К сожалению, в данный момент у российских клубов нет возможности проявлять себя в еврокубках. Поэтому нельзя поставить себя на показ потенциальным работодателям, если ты не работаешь в европейском клубе, как это до недавнего времени было у Черчесова. Но в целом в России есть тренеры, которые обладают определёнными навыками», — добавил Каррера в интервью «Известиям».

Напомним, в качестве главного тренера итальянский специалист привёл «Спартак» к победе в РПЛ в 2017 году. Также в 2012 году он выиграл Суперкубок Италии в качестве и.о. главного тренера «Ювентуса».