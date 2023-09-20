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«Это геноцид». Генрих Мхитарян – о действиях Азербайджана в Нагорном Карабахе

Армянский футболист никогда не боялся высказываться на политические темы.
«Это геноцид». Генрих Мхитарян – о действиях Азербайджана в Нагорном Карабахе
20 сентября 2023 10:16
автор: Виталий Стопин
автор фото: Getty Images

Полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян высказался об очередном вооружённом конфликте Армении и Азербайджана. Накануне, 19 сентября, Министерство обороны Азербайджана сообщило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в районе Нагорного Карабаха.

«Срочно! 120 тыс. мирных жителей Нагорного Карабаха, включая 30 тыс. детей, сейчас подвергаются военному нападению. Азербайджан возобновил войну против Нагорного Карабаха, обстреливая мирное население и гражданскую инфраструктуру. Это всё началось после 9 месяцев преднамеренной блокады, провоцирования голода и отказа в гуманитарном доступе. По мнению экспертов, это настоящий геноцид.

Призываю своих подписчиков, весь спортивный мир и коллег из СМИ отреагировать и помочь распространить голос за восстановление мира. Дети «не являются мишенью», и все же один ребенок уже убит, а 11 — ранены», — написал Мхитарян в соцсетях, оставив тег ЮНИСЕФ.

источник: «Советский спорт»
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