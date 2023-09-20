ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Он постоянно выигрывает, зачем его увольнять?». Клопп — о Гвардиоле

Наставник «Ливерпуля» высказался о своем главном конкуренте в АПЛ.
20 сентября 2023 10:27
автор: Виталий Овсянников

Немецкий специалист Юрген Клопп, возглавляющий «Ливерпуль», высказался о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

Также наставник мерсисайдцев рассказал, вдохновляется ли он людьми, которые долгое время работают в одной команде.

«Я никогда не думал, что стану одним из тех, кто трудится в одном клубе долгое время. Это просто случилось. Я работал всего в трёх клубах, у каждого была своя история. С Пепом таких вопросов не возникает — он побеждает постоянно, зачем его вообще увольнять?» — цитирует Клоппа издание Goal.

Напомним, 56-летний специалист стал главным тренером «Ливерпуля» осенью 2015 года. Клоппу удалось привести свой клуб к победе в АПЛ и Лиге чемпионов.

источник: Goal.com
Массимо Каррера: когда я работал в «Спартаке», у «Зенита» тоже были огромные возможности
Экс-наставник красно-белых – о доминации сине-бело-голубых в РПЛ.
20.09.2023 11:07
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Бавария» – «Манчестер Юнайтед»: во сколько игра Лиги чемпионов, где смотреть матч
Встреча начнется в 22:00 (мск).
20.09.2023 10:39
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Это геноцид». Генрих Мхитарян – о действиях Азербайджана в Нагорном Карабахе
«Это геноцид». Генрих Мхитарян – о действиях Азербайджана в Нагорном Карабахе
Армянский футболист никогда не боялся высказываться на политические темы.
20.09.2023 10:16
Футбол
автор: Виталий Стопин
Каррера назвал двух российских тренеров, которые смогли бы добиться успеха в Серии А
В 2017 году он привёл «Спартак» к победе в РПЛ.
20.09.2023 10:08
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Пресс-служба «Аль-Вахда» поприветствовала Зелимхана Бакаева
Россиянин принял новый вызов и согласился провести сезон-2023/2024 в ОАЭ.
20.09.2023 09:58
Футбол
автор: Виталий Стопин
Главный тренер «ПСЖ» Энрике назвал Мбаппе лучшим футболистом в мире
Килиан остался в Париже и отрабатывает возложенные на него надежды.
20.09.2023 09:45
Футбол
автор: Виталий Стопин
Зелимхан Бакаев будет выступать за «Аль-Вахду» под 30-м номером
Полузащитник «Зенита» присоединился к клубу из ОАЭ на правах аренды.
20.09.2023 09:40
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.