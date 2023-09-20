«Он постоянно выигрывает, зачем его увольнять?». Клопп — о Гвардиоле

Немецкий специалист Юрген Клопп, возглавляющий «Ливерпуль», высказался о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

Также наставник мерсисайдцев рассказал, вдохновляется ли он людьми, которые долгое время работают в одной команде.

«Я никогда не думал, что стану одним из тех, кто трудится в одном клубе долгое время. Это просто случилось. Я работал всего в трёх клубах, у каждого была своя история. С Пепом таких вопросов не возникает — он побеждает постоянно, зачем его вообще увольнять?» — цитирует Клоппа издание Goal.

Напомним, 56-летний специалист стал главным тренером «Ливерпуля» осенью 2015 года. Клоппу удалось привести свой клуб к победе в АПЛ и Лиге чемпионов.