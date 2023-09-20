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«Бавария» – «Манчестер Юнайтед»: во сколько игра Лиги чемпионов, где смотреть матч

Встреча начнется в 22:00 (мск).
20 сентября 2023 10:39
автор: Виталий Овсянников

20 сентября в 22:00 (мск) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов немецкая «Бавария» проведёт домашний матч против английского «Манчестер Юнайтед».

Игра состоится в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена». Главным арбитром встречи назначен Гленн Нюберг (Швеция).

Посмотреть встречу «Бавария» – «Манчестер Юнайтед» можно в прямом эфире телеканала «Матч-ТВ».

Манкунианцы по итогам первых пяти туров АПЛ заработали только шесть очков. На текущий момент «красные дьяволы» идут только на 13-м месте в чемпионате Англии. «Бавария» после четырех туров Бундеслиги набрала 10 баллов и идёт на втором месте.

источник: «Советский спорт»
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