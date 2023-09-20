Массимо Каррера: когда я работал в «Спартаке», у «Зенита» тоже были огромные возможности

Итальянский специалист Массимо Каррера, ранее возглавлявший московский «Спартак», поделился мнением о доминации «Зенита» в чемпионате России.

«Клуб больше старался и проявлял себя. Я бы отметил отличные трансферы «Зенита». Это приводит к успеху. Может ли кто-то в ближайшее время отобрать у «Зенита» чемпионство? Почему бы и нет? Когда я тренировал «Спартак», у «Зенита» тоже были огромные возможности. Но мы сумели выиграть», — цитирует Карреру «Известия».

Напомним, в качестве главного тренера итальянский специалист привёл «Спартак» к победе в РПЛ в 2017 году. Также в 2012 году он выиграл Суперкубок Италии в качестве и.о. главного тренера «Ювентуса».