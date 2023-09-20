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«Мне это надоело». Давыдов — о прозвище Русский Месси

В настоящее время форвард играет в Медиалиге.
20 сентября 2023 11:28
автор: Виталий Овсянников

Российский футболист Денис Давыдов, ранее выступавший за московский «Спартак» на позиции нападающего, прокомментировал своё прозвище Русский Месси, которое к нему приклеилось после слов экс-главы красно-белых Леонида Федуна.

«Когда большой человек говорит такие слова, от этого не избавишься. Но мне это надоело. Уже не смешно. В команде, на районе, в магазине, в метро, где угодно все: «Месси, Месси». Мне кажется, он сказал эту фразу, не подумав. Мне голову не вскружило. Леонид Арнольдович мне очень помогал, верил в меня», — заявил Давыдов на ютуб-канале «ГАС».

28-летний форвард выступал за «Спартак» с 2013 по 2018 год. В 2015 году сыграл одну игру за сборную России. Однако в дальнейшем карьера Давыдова пошла под откос. В 2021 году он перешёл в «Знамя Труда», а с 2023 года выступает в Медиалиге.

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