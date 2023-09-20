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Защитник «Пари НН» Александров прокомментировал поражение от «Спартака» в Кубке России

Матч прошел в Нижнем Новгороде.
20 сентября 2023 11:37
автор: Александр Поволоцкий

Защитник «Пари НН» Виктор Александров высказался о результате матча со «Спартаком» (0:3) в рамках группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Напомним, что игра 4-го тура завершилась победой красно-белых со счетом 3:0.

«Проигрaли «Спартаку». Хотeли выиграть. Я опустошён. Всeгда играем на победу. До последнeго были шансы, но не получилось», — цитирует Александрова «Чемпионат» Ильёй Никульниковым.

На данный момент «Пари НН» замыкает таблицу группы D, имея в своём активе два очка. Лидирует «Спартак», набравший 12 очков.

источник: Чемпионат.com
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