«Трудно было отказаться, но это было ошибкой». Сульшер — о Роналду в «МЮ»

Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился воспоминаниями о том, как в 2021 году было принято решение о подписании Криштиану Роналду.

«Это решение, от которого было очень трудно отказаться, и я чувствовал, что мы должны были его принять, но оно оказалось ошибочным. Когда он подписал контракт, это казалось правильным, что чувствовали и болельщики. Криштиану по-прежнему был одним из лучших нападающих в мире. Но всё пошло не по нашему сценарию. К тому же в коллективе всем нужно действовать сообща. Когда у нас что-то не получалось, было видно, что некоторые игроки и их эго выходят на первый план», — цитирует Сульшера The Athletic.

Напомним, Роналду вернулся в состав «МЮ» в 2021 году. В ноябре 2022 года со скандалом покинул манкунианский клуб, после чего подписал контракт с саудовским «Аль-Насром».