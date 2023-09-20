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Станислав Минин: не нужно ждать, что Захарян проявит себя в своем первом матче в ЛЧ

Мнение комментатора «Матч ТВ».
20 сентября 2023 12:13
автор: Виталий Овсянников

Российский журналист Станислав Минин, работающий комментатором на телеканале «Матч ТВ», заявил, что вряд ли у российского полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна получится проявить себя в своём дебютном матче в Лиге чемпионов.

Напомним, сегодня, 20 сентября, испанский клуб сыграет против «Интера» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22:00 (мск).

«Захаряну нужно проявить себя за 15 минут, которые ему дают. Вряд ли он получит больше времени в обозримой перспективе, пока не начнется Кубок Испании и какие‑то матчи в середине недели, когда нужна будет ротация. В «Реал Сосьедад» очень серьезная конкуренция, не нужно ждать, что Захарян проявит себя именно в матче с «Интером», — заявил Минин в программе «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

В текущем сезоне чемпионата Испании 20-летний Захарян принял участие в трех играх, проведя в общей сложности на поле 38 минут.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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