В «Тоттенхэме» сообщили, что клуб имеет право обратного выкупа Гарри Кейна

«Тоттенхэм» согласно сделке с «Баварией» в будущем имеет право выкупить нападающего Гарри Кейна. Об этом сообщает Football.London.

По информации источника, о деталях перехода 30-летнего футболиста в мюнхенский клуб рассказал председатель совета директоров «шпор» Дэниэл Леви.

Кейн присоединился к «Баварии» в августе 2023 года. Игрок сборной Англии обошелся баварцам в 100 миллионов евро, не учитывая бонусные выплаты. В нынешнем сезоне за команду Томаса Тухеля он провёл пять матчей, отличился четырьмя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу.