Одноклубник Головина Такуми Минамино признан игроком месяца в Лиге 1

Японский футболист Такуми Минамино, выступающий за «Монако» на позиции полузащитника, был признан лучшим игроком месяца в чемпионате Франции.

Ему удалось обойти двух других претендентов: Мануэля Угарте из «ПСЖ» и Муссу Аль-Тамари из «Монпелье».

В августе 28-летний японец провёл за монегасков три игры, в которых забил три гола и оформил одну результативную передачу.

Отметим, что Минамино стал первым лучшим футболистом месяца в Лиге 1 из Японии с 2006 года.

После пяти туров чемпионата Франции «Монако» идёт на первом месте с 11 очками активе.