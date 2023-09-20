Одноклубник Головина Такуми Минамино признан игроком месяца в Лиге 1

Японский футболист Такуми Минамино, выступающий за «Монако» на позиции полузащитника, был признан лучшим игроком месяца в чемпионате Франции.
Ему удалось обойти двух других претендентов: Мануэля Угарте из «ПСЖ» и Муссу Аль-Тамари из «Монпелье».
В августе 28-летний японец провёл за монегасков три игры, в которых забил три гола и оформил одну результативную передачу.
Отметим, что Минамино стал первым лучшим футболистом месяца в Лиге 1 из Японии с 2006 года.
После пяти туров чемпионата Франции «Монако» идёт на первом месте с 11 очками активе.
источник: Французская Лига 1