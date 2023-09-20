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Стало известно, кто занял пост главного тренера сборной Польши после увольнения Сантуша

Португальский специалист покинул эту должность на прошлой неделе.
20 сентября 2023 12:36
автор: Глеб Шевяков

Новым главным тренером сборной Польши по футболу назначен Михал Пробежа. Об этом сообщает пресс-служба Футбольного союза Польши.

Ранее 50-летний специалист руководил молодёжной польской сборной до 21 года. 13 сентября бело-красные объявили об отставке Фернанду Сантуша с должности главного тренера команды. В последнем матче при его руководстве сборная проиграла Албании со счётом 0:2 в рамках квалификации Евро-2024.

В настоящий момент сборная Польши располагается на четвертой строчке в турнирной таблице группы Е, имея в своём активе шесть очков после пяти проведённых матчей.

источник: Футбольный союз Польши
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