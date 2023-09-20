УЕФА оценил шансы провести матч Лиги Европы «Карабах» — «Мольде» в Баку на фоне событий в Арцахе

Пресс-служба УЕФА высказалась о месте проведения матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы между азербайджанским «Карабахом» и норвежским «Мольде» на фоне военно-политической напряжённости на Кавказе.

«УЕФА следит за ситуацией и находится в тесном контакте с принимающей ассоциацией. Сейчас у нас нет для вас других комментариев», — приводит заявление пресс-службы УЕФА «Чемпионат».

Матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы между «Карабахом» и «Мольде» должен пройти 21 сентября на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку (Азербайджан). Начало встречи запланировано на 19:45 мск. Накануне, 19 сентября, Вооружённые силы Азербайджана объявили о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» на территории Нагорного Карабаха.