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В «Оренбурге» ответили на вопрос о возможном возвращении Иржи Ярошика

Чешский специалист руководил командой всего два месяца.
20 сентября 2023 12:48
автор: Виталий Овсянников

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о том, возможно ли возвращение экс-наставника клуба Иржи Ярошика.

«Мы не думали на эту тему. Иржи хороший парень. Но у нас есть тренер. Работаем с Давидом Деограсией. Нас все устраивает», — заявил Андреев в интервью «Спорт-Экспресс».

Напомним, что чешский тренер руководил командой с 22 июня 2023 года. В семи матчах «Оренбург» одержал одну победу, один раз сыграл вничью и потерпел пять поражений. 22 августа клуб объявил об уходе чешского специалиста. Новым наставником оренбургского клуба стал Давид Деограсия.

источник: «Спорт-Экспресс»
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