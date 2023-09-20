В «Оренбурге» ответили на вопрос о возможном возвращении Иржи Ярошика

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о том, возможно ли возвращение экс-наставника клуба Иржи Ярошика.

«Мы не думали на эту тему. Иржи хороший парень. Но у нас есть тренер. Работаем с Давидом Деограсией. Нас все устраивает», — заявил Андреев в интервью «Спорт-Экспресс».

Напомним, что чешский тренер руководил командой с 22 июня 2023 года. В семи матчах «Оренбург» одержал одну победу, один раз сыграл вничью и потерпел пять поражений. 22 августа клуб объявил об уходе чешского специалиста. Новым наставником оренбургского клуба стал Давид Деограсия.