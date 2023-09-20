Стало известно, при каком условии полузащитник Гилавоги может перейти в «Локомотив»

В агентстве Spocs Global Sports заявили, что «Локомотиву» необходимо улучшить предложение ради подписания контракта с бывшим полузащитником «Вольфсбурга» Джошуа Гилавоги.

«Мы ждем улучшенное предложение от «Локомотива». Только в этом случае сделка может быть закрыта. Если нет, то шансов на успех не будет. «Локомотив» все знает. Мы ждем правильных цифр. Все должно решиться в течение нескольких дней», – приводит заявление агентства, представляющее интересы 33-летнего футболиста, «Спорт-Экспресс».

По окончании сезона-2022/2023 Гилавоги покинул «Вольфсбург» в связи с истечением контракта. Всего за немецкий клуб он отыграл 265 матчей, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в два миллиона евро.