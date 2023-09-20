В «Пари НН» рассказали о здоровье Юрана после экстренной операции

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о самочувствии главного тренера клуба Сергея Юрана. Недавно 54-летний россиянин перенёс экстренную операцию на почках.

«Со здоровьем у Сергея Николаевича уже всё хорошо, сейчас он находится в активной стадии реабилитации после операции. Но физические кондиции у него в норме — все мы могли прекрасно видеть, что по ходу матча со «Спартаком» он отстоял на бровке оба тайма. Так что всё в порядке», — цитирует Мелик-Гусейнова издание «РБ Спорт».

Во вторник, 19 сентября, «Пари НН» на своём поле разгромно проиграл «Спартаку» (0:3) в матче 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. Сейчас подопечные Сергея Юрана имеют в своём активе два очка и занимают последнее, четвёртое место в группе D. В РПЛ нижегородцы после восьми туров набрали восемь очков и располагаются на девятом месте.