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Бразильский игрок «Краснодара» Кайо выбыл до конца года

Ранее футболист был прооперирован в связи с полученной травмой в матче с «Факелом».
20 сентября 2023 13:12
автор: Глеб Шевяков

Защитника «Краснодара» Кайо не поможет команде до конца нынешнего года. Бразилец получил повреждение плечевого сустава по ходу матча 6-го тура чемпионата России с «Факелом» (0:0), который состоялся в августе. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, по этой причине недавно 28-летний игрок перенёс операцию в одном из медицинских учреждений Германии. Защитник будет проходить длительное восстановление до конца 2023 года.

Кайо перешёл в «Краснодар» в июле 2019 года. В текущем сезоне в составе «быков» он принял участие в семи играх и забил один гол. Его трансферная стоимость согласно порталу Transfermarkt оценивается в два миллиона евро.

источник: «РБ-Спорт»
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