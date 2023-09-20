Бразильский игрок «Краснодара» Кайо выбыл до конца года

Защитника «Краснодара» Кайо не поможет команде до конца нынешнего года. Бразилец получил повреждение плечевого сустава по ходу матча 6-го тура чемпионата России с «Факелом» (0:0), который состоялся в августе. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, по этой причине недавно 28-летний игрок перенёс операцию в одном из медицинских учреждений Германии. Защитник будет проходить длительное восстановление до конца 2023 года.

Кайо перешёл в «Краснодар» в июле 2019 года. В текущем сезоне в составе «быков» он принял участие в семи играх и забил один гол. Его трансферная стоимость согласно порталу Transfermarkt оценивается в два миллиона евро.