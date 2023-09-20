Сульшер обвинил в своём провале руководство «Манчестер Юнайтед»

Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что руководство «красных дьяволов» упустило многих футболистов, которых он рекомендовал.

По словам норвежского специалиста, он рекомендовал «МЮ» купить Эрлинга Холанда, когда тот выступал за «Молде» и был практически неизвестен. Также Сульшер заявил, что он советовал руководству приобрести Деклана Райса и Мойсеса Кайседо. Сейчас их стоимость превышает 100 млн евро.

«Мы не смогли купить игроков, о которых я говорил клубу. Им нужны были футболисты, готовые давать результат здесь и сейчас. «Брайтон» может позволить себе дать футболистам площадку для развития в течение года-полутора, а «Юнайтед» такой роскошью не обладает. Поэтому клуб упустил многих игроков, которые сейчас стали звездами АПЛ», — цитирует Сульшера The Athletic.

Отметим, что норвежский специалист был уволен из «МЮ» в конце 2021 года. Почти два года он находится без работы.