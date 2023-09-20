«Уезжайте в Европу, собирайте чемоданы». Канчельскис дал совет российским футболистам

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис уверен, что российским игрокам необходимо переходить в европейские чемпионаты, если есть такая возможность.

«Я уже 10 лет говорю, что российским футболистам надо уезжать в Европу. И буду продолжать говорить. Если есть предложение, переходите туда! Нашим футболистам надо развиваться, вы же понимаете, какой сейчас уровень чемпионата России. Если есть предложение из Европы, пользуйтесь шансом — собирайте чемоданы и на вокзал!», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Ранее главный тренер национальной команды России Валерий Карпин призвал местных футболистов покинуть РПЛ и переезжать в Европу, чтобы развиваться в футбольном плане.

В феврале прошлого года УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские сборные и клубы от международных соревнований под своей эгидой. Бан действует до сих пор.