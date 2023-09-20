Файзуллаев выйдет в стартовом составе ЦСКА на домашний матч с «Сочи» в Кубке России

ЦСКА и «Сочи» огласили стартовые составы команд на матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Очная встреча футбольных клубов состоится в среду, 20 сентября, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

ЦСКА: Тороп, Келлвен, Мухин, Роша, Агапов, Гайич, Кисляк, Мендес, Обляков, Файзуллаев, Чалов.

«Сочи»: Гойло, Мещанинов, Юрганов, Литвинов, Макарчук, Нобоа, Батырев, Маргасов, Юсупов, Мелкадзе, Мигель.

После трёх сыгранных матчей в Кубке России ЦСКА идёт на втором месте в группе А, имея в своём активе пять очков. «Сочи» находится на третьей строчке с четырьмя баллами.