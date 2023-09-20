ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Файзуллаев выйдет в стартовом составе ЦСКА на домашний матч с «Сочи» в Кубке России

Игра пройдёт в Москве на ВЭБ Арене сегодня, 20 сентября.
Файзуллаев выйдет в стартовом составе ЦСКА на домашний матч с «Сочи» в Кубке России
20 сентября 2023 13:57
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ПФК ЦСКА

ЦСКА и «Сочи» огласили стартовые составы команд на матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Очная встреча футбольных клубов состоится в среду, 20 сентября, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

ЦСКА: Тороп, Келлвен, Мухин, Роша, Агапов, Гайич, Кисляк, Мендес, Обляков, Файзуллаев, Чалов.

«Сочи»: Гойло, Мещанинов, Юрганов, Литвинов, Макарчук, Нобоа, Батырев, Маргасов, Юсупов, Мелкадзе, Мигель.

После трёх сыгранных матчей в Кубке России ЦСКА идёт на втором месте в группе А, имея в своём активе пять очков. «Сочи» находится на третьей строчке с четырьмя баллами.

источник: «Советский спорт»
Сулейманов попал в стартовый состав «Локомотива» на матч Кубка России с «Уралом»
Команды встретятся сегодня, 20 сентября, на «Екатеринбург Арене».
20.09.2023 14:06
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Стало известно, где РФС хочет провести матч сборной России с Камеруном
Игра планируется на 12 октября.
20.09.2023 14:04
Футбол
автор: Максим Скороходов
Джон Терри может стать одним из совладельцев «Челси»
В течение 13 лет он был капитаном лондонской команды.
20.09.2023 13:57
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Защитник Алекс Бальде подписал новый контракт с «Барселоной»
Испанский игрок является воспитанником сине-гранатовых.
20.09.2023 13:34
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Уезжайте в Европу, собирайте чемоданы». Канчельскис дал совет российским футболистам
Ранее с таким же призывом выступил главный тренер сборной России Валерий Карпин.
20.09.2023 13:26
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Сульшер обвинил в своём провале руководство «Манчестер Юнайтед»
Сульшер обвинил в своём провале руководство «Манчестер Юнайтед»
Почти два года норвежский специалист находится без работы.
20.09.2023 13:19
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Бразильский игрок «Краснодара» Кайо выбыл до конца года
Ранее футболист был прооперирован в связи с полученной травмой в матче с «Факелом».
20.09.2023 13:12
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.