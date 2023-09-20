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Джон Терри может стать одним из совладельцев «Челси»

В течение 13 лет он был капитаном лондонской команды.
20 сентября 2023 13:57
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 20 сентября, издание The Telegraph сообщает о том, что экс-защитник «Челси» Джон Терри заинтересован в покупке акций лондонского клуба.

Бывший капитан сборной Англии входит в группу инвесторов, которые желают приобрести 10% акций «Челси».

Ранее стало известно, что владелец лондонского коллектива Тодд Боэли хочет продать долю в клубе в обмен на инвестиции.

Напомним, Джон Терри выступал в составе «аристократ» с 1998 по 2017 год. После ухода Марселя Десайи в 2004 году был назначен капитаном команды. В составе лондонцев Джон Терри пять раз выигрывал АПЛ и один раз выиграл Лигу чемпионов.

источник: The Telegraph
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