Стало известно, где РФС хочет провести матч сборной России с Камеруном

РФС хочет, чтобы матч сборной России против Камеруна состоялся в Санкт-Петербурге, сообщает «Спорт-Экспресс».

Также СМИ не исключают, что игра может пройти в Нижнем Новгороде или Волгограде, об этом пишет телеграм-канал «Мутко против».

Ранее появилась информация, что контрольная встреча национальных команд может состояться 12 октября в России, а местом проведения игры назывался стадион «ВТБ-Арена» в Москве.

В сентябре этого года национальная команда России провела два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2), а другим составом подопечные Валерия Карпина встретились с национальной командой Катара (1:1).

Российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.