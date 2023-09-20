Сулейманов попал в стартовый состав «Локомотива» на матч Кубка России с «Уралом»

Тренерские штабы «Урала» и «Локомотива» определились со стартовыми составами команд на матч группового раунда Пути РПЛ Кубка России.

Очная встреча состоится в среду, 20 сентября, в Екатеринбурге. Начало игры – 15:00 мск.

«Урал»: Помазун, Кулаков, Эмерсон, Бегич, Кики, Сиссе, Егорычев, Ишков, Малькевич, Юшин, Шеттине.

«Локомотив»: Лантратов, Тикнизян, Сильянов, Фассон, Морозов, Ненахов, Карпукас, Марадишвили, Миранчук, Пиняев, Сулейманов.

По итогам трёх туров в группе B Кубка России «Локомотив» располагается на второй позиции с шестью очками в активе. «Урал» занимает четвёртое место, набрав три очка.