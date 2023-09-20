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Защитник «Крыльев Советов» Бейл готов задуматься о получении российского гражданства

Голландец играет в России с 2021 года.
20 сентября 2023 14:24
автор: Виталий Стопин

Защитник самарских «Крыльев Советов» Гленн Бейл рассказал, что готов рассмотреть вариант с получением российского гражданства. 28-летний голландец выступает в России с 2021 года.

«Слышал, что в России надо прожить пять лет, чтобы получить гражданство. Я пока в вашей стране только два года, поэтому мне ещё далеко до гражданства (смеётся). Если пробуду здесь ещё три года, то, возможно, задумаюсь об этом», — приводит слова Бейла «РИА Новости Спорт».

Гленн Бейл за свою карьеру успел поиграть на родине за «Эммен», «Дордрехт» и «Гронинген». В составе последнего он стал обладателем Кубка Нидерландов.

В нынешнем сезоне Бейл провёл 11 матчей во всех турнирах и стал автором трёх забитых мячей.

источник: «РИА Новости»
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