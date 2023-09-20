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В ЦСКА рассказали о состоянии защитника Мойзеса

Футболист пропустил игру Кубка России с «Сочи».
20 сентября 2023 14:53
автор: Александр Поволоцкий

Бразильский защитник ЦСКА Мойзес может сыграть с «Ростовом» в рамках чемпионата РПЛ.

Напомним, что 28-летний футболист получил травму в первом тайме матча 8-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (2:2). Игра прошла 16 сентября.

«У футболиста ничего страшного, к счастью, нет. Не исключено его участие в матче с «Ростовом». Отмечаем положительную динамику. Будем надеяться на лучшее уже в ближайшей игре», — приводит пресс-служба ЦСКА слова главного врача клуба Эдуарда Безуглова.

Матч 9-го тура между ЦСКА и «Ростовом» состоится 24 сентября.

источник: ПФК ЦСКА
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