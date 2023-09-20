ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Краснодар» был близок к подписанию двух бывших форвардов «Барселоны»

В настоящее время игроки не находятся в составе каталонского клуба.
«Краснодар» был близок к подписанию двух бывших форвардов «Барселоны»
20 сентября 2023 14:37
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев признался, что клуб в прошлом мог приобрести двух экс-нападающих «Барселоны» Люка де Йонга и Мартина Брэйтуэйта.

«В 2019 году был доступен Люк Де Йонг, он тогда стал лучшим бомбардиром чемпионата Голландии: фантастическая игра головой, игра на опережение. По-моему, тогда де Йонг стоил 10 миллионов. Он готов был ехать в Россию, но мы не решились пойти на этот шаг, потому что пришлось бы перестраивать всю игру команды, играть верхом, грузить на него. В итоге он перешел в «Севилью», а потом в «Барселону». Кстати, с Брэйтуэйтом «Краснодар» тоже был близок к подписанию», – заявил Мусаев в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!».

Люк де Йонг играл в составе «Барселоны» с августа 2021-го по июнь 2022 года, а сейчас принадлежит ПСВ. Брэйтуэйт выступал за сине-гранатовых на протяжении двух лет (2020-2022) и в настоящий момент является игроком «Эспаньола».

источник: «Советский спорт»
Команды мальчиков и девочек «Чертаново» стали чемпионами фестиваля «Большие звёзды светят малым»
Команды мальчиков и девочек «Чертаново» стали чемпионами фестиваля «Большие звёзды светят малым»
Развитие детского спорта — одна из важнейших задач государства.
20.09.2023 15:50
Футбол
автор: Виталий Стопин
ЦСКА – «Сочи»: гости ведут в счёте после первого тайма
Автором забитого гола стал Кристиан Набоа.
20.09.2023 15:48
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Локомотив» играет вничью с «Уралом» после первого тайма матча Кубка России
В первой половине командам не удалось открыть счёт на табло.
20.09.2023 15:48
Футбол
автор: Глеб Шевяков
ЦСКА – «Сочи»: Кристиан Набоа открыл счёт
Гости вышли вперед.
20.09.2023 15:45
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Глушаков сообщил, что он может стать игроком костромского «Спартака»
Российский хавбек в настоящий момент является свободным агентом.
20.09.2023 15:30
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Левандовски добился нового достижения в еврокубках: встал в один ряд с Месси и Роналду
Три гения результативности.
20.09.2023 15:29
Футбол
автор: Максим Скороходов
Пашков назвал главный фактор, повлиявший на провальный старт СКА в новом сезоне КХЛ
Мнение олимпийского чемпиона.
20.09.2023 15:27
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Полузащитник ЦСКА Саша Зделар вернулся в Сербию и не поможет клубу в матче Кубка России
Армейцы играют с «Сочи».
20.09.2023 15:06
Футбол
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.