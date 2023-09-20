«Краснодар» был близок к подписанию двух бывших форвардов «Барселоны»

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев признался, что клуб в прошлом мог приобрести двух экс-нападающих «Барселоны» Люка де Йонга и Мартина Брэйтуэйта.

«В 2019 году был доступен Люк Де Йонг, он тогда стал лучшим бомбардиром чемпионата Голландии: фантастическая игра головой, игра на опережение. По-моему, тогда де Йонг стоил 10 миллионов. Он готов был ехать в Россию, но мы не решились пойти на этот шаг, потому что пришлось бы перестраивать всю игру команды, играть верхом, грузить на него. В итоге он перешел в «Севилью», а потом в «Барселону». Кстати, с Брэйтуэйтом «Краснодар» тоже был близок к подписанию», – заявил Мусаев в эфире ютуб-канала «Это футбол, брат!».

Люк де Йонг играл в составе «Барселоны» с августа 2021-го по июнь 2022 года, а сейчас принадлежит ПСВ. Брэйтуэйт выступал за сине-гранатовых на протяжении двух лет (2020-2022) и в настоящий момент является игроком «Эспаньола».