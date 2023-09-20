Титов высказался о возможной отставке Гильермо Абаскаля из «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов считает, что не стоит спешить с увольнением Гильермо Абаскаля с должности главного тренера красно-белых.

«Мне очень не нравится мысль, что нужно убирать Абаскаля и все менять. Ведь только что все было неплохо. Если подписали контракт, давайте потерпим. Если будет совсем плохо, то нужно задавать вопросы руководству», — приводит слова Титова Metaratings.ru.

Абаскаль был назначен на пост главного тренера «Спартака» в июне 2022 года. В текущем сезоне столичная команда под руководством 34-летнего специалиста располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков после восьми сыгранных матчей.