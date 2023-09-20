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Хакими оценил шансы Килиана Мбаппе выиграть «Золотой мяч» в 2023 году

Церемония награждения состоится 30 октября.
20 сентября 2023 15:04
автор: Глеб Шевяков

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими признался, что надеется на победу своего одноклубника Килиана Мбаппе в борьбе за награду «Золотой мяч» в нынешнем году.

«По сравнению с тем, что он сделал в прошлом году, на мой взгляд, теперь он заслуживает того, чтобы выиграть «Золотой мяч». Он отличный игрок, и я надеюсь, что он сможет выиграть его в этом году», – приводит слова Хакими RMC Sport.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в Париже 30 октября. Обладателем приза в прошлом году стал нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема, в то время выступавший ещё за «Реал».

источник: RMC Sport
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