Хакими оценил шансы Килиана Мбаппе выиграть «Золотой мяч» в 2023 году

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими признался, что надеется на победу своего одноклубника Килиана Мбаппе в борьбе за награду «Золотой мяч» в нынешнем году.

«По сравнению с тем, что он сделал в прошлом году, на мой взгляд, теперь он заслуживает того, чтобы выиграть «Золотой мяч». Он отличный игрок, и я надеюсь, что он сможет выиграть его в этом году», – приводит слова Хакими RMC Sport.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в Париже 30 октября. Обладателем приза в прошлом году стал нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема, в то время выступавший ещё за «Реал».