Пашков назвал главный фактор, повлиявший на провальный старт СКА в новом сезоне КХЛ

Олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР Александр Пашков отреагировал на неудачный старт СКА в новом сезоне КХЛ.

«На команде сказалась серьёзная перетряска состава и замена большей части игроков из прошлогоднего состава. Я рассчитывал на прогресс ребят, но в клубе решили пойти по другому пути и обновили коллектив. Сейчас игрокам нужно поверить себя, а тренерскому штабу научиться работать с новыми людьми. Это не так просто обеим сторонам, потому результат СКА на старте крайне неприятный», — заявил Пашков в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, санкт-петербургские армейцы набрали всего четыре очка в семи матчах регулярного чемпионата КХЛ. На текущий момент СКА идёт только на десятом месте в турнирной таблице Западной конференции.