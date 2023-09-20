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Пашков назвал главный фактор, повлиявший на провальный старт СКА в новом сезоне КХЛ

Мнение олимпийского чемпиона.
20 сентября 2023 15:27
автор: Виталий Овсянников

Олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР Александр Пашков отреагировал на неудачный старт СКА в новом сезоне КХЛ.

«На команде сказалась серьёзная перетряска состава и замена большей части игроков из прошлогоднего состава. Я рассчитывал на прогресс ребят, но в клубе решили пойти по другому пути и обновили коллектив. Сейчас игрокам нужно поверить себя, а тренерскому штабу научиться работать с новыми людьми. Это не так просто обеим сторонам, потому результат СКА на старте крайне неприятный», — заявил Пашков в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, санкт-петербургские армейцы набрали всего четыре очка в семи матчах регулярного чемпионата КХЛ. На текущий момент СКА идёт только на десятом месте в турнирной таблице Западной конференции.

источник: Чемпионат.com
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