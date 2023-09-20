Глушаков сообщил, что он может стать игроком костромского «Спартака»

Экс-хавбек сборной России и «Пари НН» Денис Глушаков рассказал, что может присоединиться к костромскому «Спартаку», однако пока не заключил контракт с командой.

По окончании сезона-2022/2023 у полузащитника истекло соглашение с нижегородским клубом.

«Что я делаю в Ромашкове? Приехал потренироваться, поддержать форму и поделиться опытом с ребятами. Говорят, что я стану костромским спартаковцем? Возможно, но контракт еще не подписал. Время покажет. Посмотрим, как будет складываться ситуация», – приводит слова 36-летнего футболиста пресс-служба костромского клуба.

В прошлом сезоне Глушаков в составе «Пари НН» принял участие в девяти матчах и отметился одним забитым мячом. Ранее в карьере он выступал за «Химки», «Ахмат», «Спартак» и «Локомотив». Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 400 тысяч евро. В составе сборной России на его счету 57 игр и пять голов.