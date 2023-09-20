ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Марсель» объявил об увольнении Марселино, специалист отработал в клубе три месяца

Команда выступает в Лиге Европы.
20 сентября 2023 16:00
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Марселя» Марселино Тораль покидает свою должность.

Как сообщает пресс-служба французского клуба, 58-летний специалист ушёл в отставку по неспортивным причинам.

Ранее в СМИ появилась информация, что Марселино ушел из-за вылета команды в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Болельщики выражали недовольство уровнем игры команды.

Марселино отработао на своей должности три месяца, сменив Игора Тудора

После пяти туров «Марсель» набрал девять очков и находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Франции.

 

 

источник: ФК «Марсель»
Штефан Кунц уволен с поста главного тренера сборной Турции
Немец тренировал национальную команду с 2021 года.
20.09.2023 16:04
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Игрок «Тоттенхэма» Перишич выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки
Игрок «Тоттенхэма» Перишич выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки
Хорватский футболист играет в составе лондонского клуба с прошлого года.
20.09.2023 15:54
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Команды мальчиков и девочек «Чертаново» стали чемпионами фестиваля «Большие звёзды светят малым»
Команды мальчиков и девочек «Чертаново» стали чемпионами фестиваля «Большие звёзды светят малым»
Развитие детского спорта — одна из важнейших задач государства.
20.09.2023 15:50
Футбол
автор: Виталий Стопин
«Локомотив» играет вничью с «Уралом» после первого тайма матча Кубка России
«Локомотив» играет вничью с «Уралом» после первого тайма матча Кубка России
В первой половине командам не удалось открыть счёт на табло.
20.09.2023 15:48
Футбол
автор: Глеб Шевяков
ЦСКА – «Сочи»: гости ведут в счёте после первого тайма
ЦСКА – «Сочи»: гости ведут в счёте после первого тайма
Автором забитого гола стал Кристиан Набоа.
20.09.2023 15:48
Футбол
автор: Виталий Овсянников
ЦСКА – «Сочи»: Кристиан Набоа открыл счёт
Гости вышли вперед.
20.09.2023 15:45
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Глушаков сообщил, что он может стать игроком костромского «Спартака»
Российский хавбек в настоящий момент является свободным агентом.
20.09.2023 15:30
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.