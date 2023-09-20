«Марсель» объявил об увольнении Марселино, специалист отработал в клубе три месяца

Главный тренер «Марселя» Марселино Тораль покидает свою должность.

Как сообщает пресс-служба французского клуба, 58-летний специалист ушёл в отставку по неспортивным причинам.

Ранее в СМИ появилась информация, что Марселино ушел из-за вылета команды в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Болельщики выражали недовольство уровнем игры команды.

Марселино отработао на своей должности три месяца, сменив Игора Тудора

После пяти туров «Марсель» набрал девять очков и находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Франции.