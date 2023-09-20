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«Локомотив» играет вничью с «Уралом» после первого тайма матча Кубка России

В первой половине командам не удалось открыть счёт на табло.
«Локомотив» играет вничью с «Уралом» после первого тайма матча Кубка России
20 сентября 2023 15:48
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК "Локомотив"

Завершился первый тайм матча группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором «Локомотив» играет на выезде с «Уралом».

Футболисты ушли на перерыв при счете 0:0.

В первом тайме хозяева поля больше владели мячом (57 на 43) и нанесли больше ударов в створ (3-1), однако уступили сопернику по общему количеству ударов (3-4).

По итогам трёх туров в группе B Кубка России «Локомотив» располагается на второй позиции с шестью очками в активе. «Урал» занимает четвёртое место, набрав три очка.

источник: «Советский спорт»
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