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Игрок «Тоттенхэма» Перишич выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки

Хорватский футболист играет в составе лондонского клуба с прошлого года.
Игрок «Тоттенхэма» Перишич выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки
20 сентября 2023 15:54
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Полузащитник «Тоттенхэма» Иван Перишич получил крестообразной связки правого колена и не поможет команде до конца текущего сезона.

«Мы можем подтвердить, что Иван Перишич получил разрыв передней крестообразной связки правого колена. Опытный игрок сборной Хорватии получил травму на бесконтактной тренировке и вскоре будет прооперирован. Затем Иван приступит к реабилитации под руководством нашего медицинского персонала и, как ожидается, будет исключен из игры до конца сезона», — пишет пресс-служба «шпор».

Перишич присоединился к «Тоттенхэму» в июле 2022 года. В нынешнем сезоне за команду Ангелоса Постекоглу он провёл шесть игр и отдал два ассиста. Его контракт со столичной командой действует до лета 2024 года. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет семь миллионов евро.

источник: ФК «Тоттенхэм»
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