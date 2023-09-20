Штефан Кунц уволен с поста главного тренера сборной Турции

Сборная Турции объявила об отставке Штефана Кунца с должности главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба Турецкой футбольной федерации.

60-летний специалист руководил турецкой сборной с сентября 2021 года.

Ранее появилась информация, что данный пост может занять Винченцо Монтелла.

После пяти сыгранных матчей в отборочном этапе чемпионата Европы 2024 года сборная Турции располагается на второй строчке в турнирной таблице группы D, имея в своём активе десять очков.