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Штефан Кунц уволен с поста главного тренера сборной Турции

Немец тренировал национальную команду с 2021 года.
Штефан Кунц уволен с поста главного тренера сборной Турции
20 сентября 2023 16:04
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Сборная Турции объявила об отставке Штефана Кунца с должности главного тренера. Об этом сообщает пресс-служба Турецкой футбольной федерации.

60-летний специалист руководил турецкой сборной с сентября 2021 года.

Ранее появилась информация, что данный пост может занять Винченцо Монтелла.

После пяти сыгранных матчей в отборочном этапе чемпионата Европы 2024 года сборная Турции располагается на второй строчке в турнирной таблице группы D, имея в своём активе десять очков.

источник: Турецкая Футбольная Федерация
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