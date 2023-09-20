«Рубин» и «Ростов» назвали стартовые составы на матч группового этапа Кубка России

«Рубин» и «Ростов» объявили стартовые составы команд на матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Очная встреча состоится сегодня, 20 сентября, на «Казань Арене» в одноимённом городе. Начало игры – 17:15 по московскому времени.

«Рубин»: Янович, Безруков, Мартынович, Дрезгич, Сорокин, Ширяев, Кузнецов, Рахмоналиев, Коновалов, Чумич, Уридия.

«Ростов»: Медведев, Прохин, Кирш, Семенчук, Игнатов, Лангович, Акбашев, Ионов, Тугарев, Комаров, Щетинин.

После трёх туров группы В Кубка России «Рубин» занимает последнее четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе три очка. «Ростов» с шестью очками находится на первом месте.