«Ахмат» и «Зенит» объявили составы на матч Кубка России

Сегодня, 20 сентября, в Грозном состоится матч 4-го тура Пути РПЛ Кубка России между «Ахматом» и «Зенитом».

Стартовый свисток Романа Галимова прозвучит в 17:15 мск. Команды огласили составы на эту встречу.

«Ахмат»: Опарин, Челикович, Уциев, Камилов, Быстров, Олейников, Харин, Швец, Ковачев, Гбамбле, Конате.

«Зенит»: Васютин, Ренан, Алип, Эракович, Круговой, Васильев, Сутормин, Ду Кейрос, Коваленко, Ерохин, Сергеев.

В турнирной таблице сине-бело-голубые с 6 очками занимают второе место. «Ахмат» (3) располагается на третьей строчке.