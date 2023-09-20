Анатолий Сальников: критические стрелы в адрес тренерского штаба «Локомотива» чрезмерны

Бывший игрок «Локомотива» Анатолий Сальников высказался о неудачах железнодорожников в новом сезоне РПЛ. После восьми туров в активе столичной команды 12 очков и 8-е место в таблице.

«Критические стрелы в адрес тренерского штаба «Локомотива» чрезмерны. Один из уважаемых комментаторов недавно назвал Галактионова неопытным. Да, по возрасту Михаил действительно молодой тренер, но одержал множество побед на международном уровне с юношеской и молодёжной сборными — это уже колоссальный опыт.

Нужно терпение, в «Локомотиве» молодая команда, перепады неизбежны. Верю, что всё наладится и команда будет биться за верхние позиции», - цитирует Сальникова «Матч ТВ».