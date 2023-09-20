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ЦСКА - «Сочи»: основное время матча завершилось вничью

Матч проходит в Москве.
20 сентября 2023 16:52
автор: Александр Кожевников

В эти минуты в Москве проходит матч четвёртого тура групповой стадии Кубка России, в котором встречаются ЦСКА и «Сочи».

Основное время матча завершилось со счётом 1:1.

Командам предстоит серия пенальти, которая и выявит победителя встречи.

Счёт был открыт на 43-й минуте усилиями Кристиана Нобоа.

На 78-й минуте встречи армейцы сравняли счёт - отличился Иван Обляков.

По итогам первых трёх туров группового этапа Кубка России столичные армейцы набрали пять очков и занимают второе место в своем квартете. «Сочи» в четырьмя баллами в активе идёт на третьей строчке.

источник: «Советский спорт»
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