ЦСКА - «Сочи»: основное время матча завершилось вничью

В эти минуты в Москве проходит матч четвёртого тура групповой стадии Кубка России, в котором встречаются ЦСКА и «Сочи».
Основное время матча завершилось со счётом 1:1.
Командам предстоит серия пенальти, которая и выявит победителя встречи.
Счёт был открыт на 43-й минуте усилиями Кристиана Нобоа.
На 78-й минуте встречи армейцы сравняли счёт - отличился Иван Обляков.
По итогам первых трёх туров группового этапа Кубка России столичные армейцы набрали пять очков и занимают второе место в своем квартете. «Сочи» в четырьмя баллами в активе идёт на третьей строчке.
источник: «Советский спорт»