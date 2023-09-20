«Урал» обыграл «Локомотив» в серии пенальти в домашнем матче Кубка России

«Урал» дома одержал победу над «Локомотивом» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

За два основных тайма командам не удалось открыть счёт на табло – 0:0.

В серии пенальти сильнее оказались екатеринбуржцы – 4:2.

Таким образом, «Локомотив» набирает семь очков и поднимается на первое место в турнирной таблице группы В Пути РПЛ Кубка России. «Урал» с пятью баллами занимает третью позицию.

Параллельный матч соперников по группе между «Рубином» и «Ростовом» состоится сегодня, 20 сентября и начнётся в 17:15 по московскому времени.

Кубок России.

Путь РПЛ.

Группа В.

4-й тур.

«Урал» – «Локомотив» – 0:0 (0:0)

Серия пенальти: 4-2.