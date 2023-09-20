«Урал» обыграл «Локомотив» в серии пенальти в домашнем матче Кубка России

«Урал» дома одержал победу над «Локомотивом» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
За два основных тайма командам не удалось открыть счёт на табло – 0:0.
В серии пенальти сильнее оказались екатеринбуржцы – 4:2.
Таким образом, «Локомотив» набирает семь очков и поднимается на первое место в турнирной таблице группы В Пути РПЛ Кубка России. «Урал» с пятью баллами занимает третью позицию.
Параллельный матч соперников по группе между «Рубином» и «Ростовом» состоится сегодня, 20 сентября и начнётся в 17:15 по московскому времени.
Кубок России.
Путь РПЛ.
Группа В.
4-й тур.
«Урал» – «Локомотив» – 0:0 (0:0)
Серия пенальти: 4-2.
источник: «Советский спорт»