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Фанат «Рубина» обокрал клубный магазин в ночь после поражения от «Зенита»

Казанский болельщик сильно расстроился.
20 сентября 2023 17:26
автор: Тимур Пацюк

Фанат «Рубина» обокрал клубный магазин в ночь после поражения от «Зенита». Об этом сообщает Mash.

Неизвестный набрал вещей на 65 тысяч рублей и спокойно скрылся из фан-шопа. До службы охраны сигнализация не дошла, болельщика до сих пор не задержали.

Напомним, встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги состоялась 17 сентября на «Ак Барс Арене». Подопечные Рашида Рахимова уступили – 0:3. Счёт открыл Вильсон Изидор, затем отличился Матео Кассьерра. Автором третьего гола гостей стал Клаудиньо.

В турнирной таблице РПЛ «Рубин» с 6 очками занимает 14-е место и идёт в зоне стыковых матчей.

источник: Телеграм-канал Mash
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