Фанат «Рубина» обокрал клубный магазин в ночь после поражения от «Зенита». Об этом сообщает Mash.

Неизвестный набрал вещей на 65 тысяч рублей и спокойно скрылся из фан-шопа. До службы охраны сигнализация не дошла, болельщика до сих пор не задержали.

Напомним, встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги состоялась 17 сентября на «Ак Барс Арене». Подопечные Рашида Рахимова уступили – 0:3. Счёт открыл Вильсон Изидор, затем отличился Матео Кассьерра. Автором третьего гола гостей стал Клаудиньо.

В турнирной таблице РПЛ «Рубин» с 6 очками занимает 14-е место и идёт в зоне стыковых матчей.