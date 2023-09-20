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Смородская оценила идею организовать ретро-матч между «Локомотивом» и ЦСКА

Встреча ветеранов московских клубов запланирована на ноябрь 2023 года.
20 сентября 2023 17:34
автор: Глеб Шевяков

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделился мнением по поводу того, что Российский футбольный союз (РФС) планирует реконструировать «золотой матч — 2002» между железнодорожниками и ЦСКА.

Ранее сообщалось, что ретро-игра столичных команд может состояться в ноябре этого года.

«Сама идея, возможно, неплохая. Но дело в том, что на ветеранов у нас сейчас болельщики как‑то не очень ходят, плохо ходят на эти игры. Было немало зрителей на ретро‑матчах «Спартака»? Ну, «Спартак» не равняйте с остальной РПЛ», — приводит слова функционера «Матч ТВ».

В чемпионате России по футболу-2002 (тогда национальное первенство проводилось по системе «весна-осень» и по итогам 30 туров ЦСКА и «Локомотив» набрали одинаковое количество очков — 66. Таким образом, столичные коллективы поделили между собой первое место в турнирной таблице РПЛ. Согласно регламенту, в тот сезон был проведен «золотой матч», так как другие статистические показатели не учитывались. Во встрече, состоявшейся 21 ноября 2002 года в Москве, победу одержали красно-зелёные (1:0) и впервые в своей истории стали чемпионами страны.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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