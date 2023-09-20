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«Ахмат» - «Зенит»: гости сократили отставание в счёте

Встреча проходит в Грозном.
20 сентября 2023 17:48
автор: Александр Кожевников

В Грозном в эти минут проходит матч четвёртого тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России, в котором местный «Ахмат» встречается с санкт-петербургским «Зенитом».

На 27-й минуте встречи «Зенит» сократил отставание в счете - гол на свой счет записал Иван Сергеев.

Напомним, счёт в матче был открыт на пятой минуте - хозяев вывел вперёд Светослав Ковачев. На 16-й минуте встречи «Ахмат» удвоил преимущество в счёте усилиями Ивана Олейникова.

После трёх туров групповой стадии Кубка России в турнирной таблице сине-бело-голубые с 6 очками занимают второе место в своём квартете. «Ахмат» с тремя баллами располагается на третьей строчке.

источник: «Советский спорт»
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