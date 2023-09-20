«Рубин» – «Ростов»: дебютант ростовчан Игнатов открыл счёт

В эти минуты проходит матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором «Рубин» принимает на своём поле «Ростов».

На 27-й минуте встречи гости вышли вперёд благодаря забитому голу защитника Германа Игнатова, который проводит свой первый официальный матч за жёлто-синих.

Таким образом, счёт на табло стал 1:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.

Перед очным матчем «Ростов» занимал второе место в турнирной таблице группы В, имея в своём активе шесть очков. «Рубин» с тремя баллами находился на четвёртой строчке.