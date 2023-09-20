Полузащитник «Оренбурга» Башич: с Ярошиком команде ужасно не везло

Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич рассказал, в чём разница между бывшим тренером команды Иржи Ярошиком и нынешним наставником Давидом Деограсией.

«Большой разницы нет. Мы играем так же, просто с Иржи нам ужасно не везло: было три удаления и голы на последних минутах. В этом и есть причины неудач», — приводит слова Башича Sport24.

Чешский специалист покинул «Оренбург» 22 августа. Под его руководством команда провела 7 матчей и потерпела 5 поражений. Одной из причин ухода считаются семейные обстоятельства: годовалая дочь Ярошика сломала теменную кость, упав в межлестничный пролет в гостинице.