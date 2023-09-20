Галактионов прокомментировал поражение «Локомотива» от «Урала» в Кубке России

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о прошедшем матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором красно-зелёные проиграли «Уралу» (0:0, пенальти - 2:4).

В первом тайме теряли очень простые мячи, было много брака в передачах. В перерыве обратили на это внимание, что надо играть более спокойно и хладнокровно, второй тайм прошел с заметным преимуществом с нашей стороны. И моменты хорошие были и замены сделали свое дело. Относительно прошлых матчей второй тайм можно занести в актив. Здесь надо отдать ребятам должное. Уступили по пенальти, всегда хочется побеждать, но сказали ребятам, что не надо разочаровываться и вешать нос, а готовиться к следующему матчу», — приводит слова 39-летнего специалиста «Матч ТВ».

По итогам прошедшего матча «Локомотив» набрал семь очков в группе В, в активе «Урала» пять баллов. Встреча соперников по группе в лице «Ростова» (6 очков) и «Рубина» (3) проходит в эти минуты. После первого тайма счёт 1:0 в пользу подопечных Валерия Карпина.