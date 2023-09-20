Александр Точилин: уход Хохлова стал для футболистов «Сочи» холодным душем

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался об уходе Дмитрия Хохлова с поста рулевого кубанского клуба.

«Неожиданно для нас. Результат был нехороший, но все вместе за него отвечали. Было трудно команду встряхнуть, потому что для них тоже стало холодным душем. Хохорв приехал на базу и объявил, что принял такое решение, он надеется, что это придаст толчок команде», - цитирует Точилина ТАСС.

Под руководством Дмитрия Хохлова «барсы» провели 19 матчей, одержали 5 побед, потерпели 13 поражений и одну встречу свели вничью.

В турнирной таблице РПЛ сочинцы с 6 очками занимают 13-е место.