Беллингем выйдет в стартовом составе «Реала» на матч с «Унионом» в Лиге чемпионов

«Реал» назвал стартовый состав команд на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против берлинского «Униона».

Очная встреча футбольных клубов состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в среду, 20 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

«Реал»: Кепа, Алаба, Рюдигер, Начо, Лукас Васкес, Тчуамени, Модрич, Родриго, Камавинга, Беллингем, Хоселу.

В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов «Реал» дошел до 1/2 финала турнира, где уступил «Манчестер Сити».