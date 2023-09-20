Беллингем выйдет в стартовом составе «Реала» на матч с «Унионом» в Лиге чемпионов

«Реал» назвал стартовый состав команд на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против берлинского «Униона».
Очная встреча футбольных клубов состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде в среду, 20 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.
«Реал»: Кепа, Алаба, Рюдигер, Начо, Лукас Васкес, Тчуамени, Модрич, Родриго, Камавинга, Беллингем, Хоселу.
В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов «Реал» дошел до 1/2 финала турнира, где уступил «Манчестер Сити».
источник: «Советский спорт»