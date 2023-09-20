Шамиль Лахиялов: если «Сочи» вылетит из РПЛ, никто переживать не будет

Бывший игрок «Анжи» Шамиль Лахиялов высказался о результатах «Сочи» на фоне ухода с поста главного тренера Дмитрия Хохлова.

«Прошла уже треть чемпионата, «Сочи» опустился в зону стыков, поэтому вряд ли у кого-то вызвала удивление отставка Хохлова. Игру «барсов» я прокомментировать не могу – стараюсь не смотреть домашние матчи этой команды: там нет ни накала, ни антуража, ни болельщиков.

Я думаю, даже если «Сочи» вылетит из РПЛ, никто особо переживать не будет. А что касаемо Точилина, который сменил Хохлова, то это временная фигура. С таким составом «Сочи», скорее всего, будет бороться за зону стыковых матчей», - приводит слова Лахиялова «Евро-Футбол.Ру».