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Юсупов отреагировал на отставку Хохлова с поста главного тренера «Сочи»

Российский специалист покинул должность 17 сентября.
20 сентября 2023 18:46
автор: Глеб Шевяков

Хавбек «Сочи» Артур Юсупов назвал причину, по которой с должности наставника сочинского клуба был уволен Дмитрий Хохлов.

47-летний специалист был отправлен в отставку после поражения от «Спартака» (0:1).

«Почему уволили Хохлова? Мы что, на третьем месте идем? Теперь будем вторыми? Чтобы быть вторыми, надо вкладывать деньги», — приводит слова Юсупова «РБ Спорт».

После увольнения Дмитрия Хохлова на пост главного тренера «Сочи» был назначен Александр Точилин. Сегодня, 20 сентября, команда под его руководством уступила ЦСКА в серии пенальти (1:1, пенальти - 2:4) в рамках группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

источник: «РБ-Спорт»
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