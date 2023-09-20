Юсупов отреагировал на отставку Хохлова с поста главного тренера «Сочи»

Хавбек «Сочи» Артур Юсупов назвал причину, по которой с должности наставника сочинского клуба был уволен Дмитрий Хохлов.

47-летний специалист был отправлен в отставку после поражения от «Спартака» (0:1).

«Почему уволили Хохлова? Мы что, на третьем месте идем? Теперь будем вторыми? Чтобы быть вторыми, надо вкладывать деньги», — приводит слова Юсупова «РБ Спорт».

После увольнения Дмитрия Хохлова на пост главного тренера «Сочи» был назначен Александр Точилин. Сегодня, 20 сентября, команда под его руководством уступила ЦСКА в серии пенальти (1:1, пенальти - 2:4) в рамках группового этапа Пути РПЛ Кубка России.